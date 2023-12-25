Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс для конкуренции с Tesla 25.12.2023, 22:47

Фото: Charter97.org

Что известно.

Принадлежащие холдингу Geely марки Volvo, Polestar и Lotus, а также компания JLR (бывшая Jaguar Land Rover) образовали в Китае новый альянс – Shanchong (Swift Charge, или «быстрая зарядка»). Его целью будет совместная работа над технологиями зарядки батарей электромобилей, пишет Automotive News Europe.

В Polestar заявили, что четыре участника этого объединения станут делиться ресурсами и совместно вырабатывать инновационные решения для пополнения запасов энергии электрокаров. Кроме того, партнёры намерены внедрить новый стандарт зарядки для роскошных моделей.

Один подобный союз уже образовался в Китае в прошлом месяце. Местные подразделения двух ведущих немецких автопроизводителей — Mercedes-Benz Group China и BMW Brilliance Automotive — договорились совместными усилиями создать сеть зарядных станций. Подразумевается, что будущим клиентам предложат сервис премиум-класса.

Собственный зарядный стандарт — North American Charging Standard (NACS) — в настоящее время активно продвигает компания Tesla. По состоянию на декабрь 2023 года на него уже согласились перейти Ford, General Motors, Volkswagen Group, Mercedes-Benz, BMW Group, Toyota, Nissan, Subaru, JLR, Volvo Cars, Polestar, а также стартапы вроде Lucid Motors и Fisker.

Свои машины, адресованные североамериканскому рынку, они начнут оснащать соответствующими портами в 2025 году. При этом уже в 2024-м для существующих моделей выпустят адаптер, который позволит им «заправляться» на фирменных станциях Tesla Supercharger.

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