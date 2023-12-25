Жителям Бреста пообещали Новый год без света, если не оплатят ЖКУ 25.12.2023, 23:04

Есть все шансы отмечать праздники при свечах.

В Бресте заметили необычное объявление от местных коммунальников, его опубликовал телеграм-канал «БрестСИТИ». В канун Рождества и Нового года сотрудники ЖРЭУ города решили строго поговорить с неплательщиками и предупредили, что у тех, кто не заплатит за коммуналку, есть все шансы отмечать праздники при свечах.

В объявлении сказано: «При неуплате ЖКУ по 26.12.2023 будет произведено отключение от внутридомовых электросетей». В своем решении сотрудники ЖРЭУ Бреста ссылаются на п 4.2 договора на оказание услуг по техническому обслуживанию жилого дома. В документе сказано: если потребитель задолжал за услуги, то исполнитель должен предпринять меры к взысканию нужной суммы, а также уменьшать объем предоставляемых услуг до полного погашения задолженности.

Однако на этом объявление не закончилось. Видимо, мотивировать брестских неплательщиков лишь отсылкой к документу нельзя, поэтому коммунальники решили прибегнуть к народным знамениям и в конце объявления дописали: «Встречать Новый год при свечах со старыми долгами — ну, очень плохая примета!»

Отметим, что к такому способу воздействия на должников в Бресте прибегают не впервые. По информации «БрестСИТИ», в декабре 2018-го в городе появилось похожее объявление.

«Оплачивайте коммунальные услуги до 25 числа. Убедительная просьба не вынуждать нас портить вам праздники отключением коммунальных услуг за задолженность по их оплате. Входить в Новый год со старыми долгами — ну, очень плохая примета!» — предупреждали тогда в ЖРЭУ Бреста.

О том, работает ли такой способ борьбы с должниками, на сайте брестских коммунальников информации мы не нашли.

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