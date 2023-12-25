ВСУ: Реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет
- 25.12.2023, 23:14
Украинские защитники подтягивают резервы и наносят потери оккупантам.
В районе Авдеевки продолжаются активные боевые действия, однако сейчас нет реальной угрозы окружения украинских войск, и Силы обороны подтягивают резервы и переформатируются на этом направлении. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
«Сейчас мы стойко держим оборону. Угроза окружения и прорыва всегда есть, но мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим врагу потери. Ежедневно он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники», – сказал Штупун.
Он подчеркнул, что о какой-то «реальной угрозе» окружения речи сейчас быть не может.
Комментируя уничтожение российской техники, спикер ВСУ подчеркнул, что у россиян еще есть возможность подтягивать резервы, но это уже не новая техника и не того качества, которое было раньше.
«Правда, сейчас может быть колонна, в которой едет Т-90М «Прорыв» – достаточно новая российская техника – и рядом с ним Т-62 или какая-нибудь БМП, которой 60 лет», – сказал Штупун.
Однако личный состав враг подтягивает регулярно, отметил он.
Спикер ВСУ сообщил, что на каждом направлении у россиян разная тактика, но как только появляется туман или начинается снег, то оккупанты используют технику, потому что при таких погодных условиях ни украинские, ни российские войска не могут использовать беспилотники.