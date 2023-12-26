Нетаньяху приехал в Газу и сообщил о просьбе военных «идти до конца» 26.12.2023, 0:44

Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля заявил, что война против ХАМАС далека от завершения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании фракции «Ликуд» в Кнессете, сообщил, что посетил 25 декабря сектор Газа, где продолжается операция израильских военных, и встретился с резервистами.

«Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», — сказал он (цитата по The Times of Israel).

Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС далека от завершения, Израиль не собирается останавливаться и продолжит сражаться. Премьер пообещал, что военные действия в ближайшее время будут расширены.

ХАМАС со своей стороны отклонил сделку о прекращении огня, которую предложил Египет, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, соглашение предусматривало освобождение заложников, захваченных во время нападения боевиков на Израиль 7 октября (в секторе Газа могут оставаться до 100 человек, в том числе иностранцы), и последующий отказ палестинской группировки от власти в эксклаве. В Каире предложили провести выборы в секторе и предоставить ХАМАС гарантии, что членов движения не будут преследовать.

В конце ноября Израиль и ХАМАС заключили перемирие, которое продлилось неделю. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети. С тех пор стороны и страны-посредники в переговорах не раз обсуждали возможность нового прекращения боев, но к соглашению пока не удалось прийти.

Израильские власти обещали уничтожить группировку ХАМАС и ее лидеров во всем мире, даже если на это уйдут годы.

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