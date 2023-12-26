Две легковушки лоб в лоб столкнулись под Островцом
- 26.12.2023, 2:34
Пострадали два человека.
Два человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Островецком районе, сообщили в областной ГАИ.
Происшествие случилось днем 25 декабря на трассе Островец — деревня Древеники — станция Гудогай. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Citroen, которым управлял 30-летний мужчина.
В результате ДТП 14-летний пассажир VW, а также 28-летняя пассажирка Citroen получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.