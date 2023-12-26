На помилованных Путиным «вагнеровцев» завели почти 200 уголовных дел 26.12.2023, 3:13

Завербованные в колониях наемники воруют и убивают.

Завербованные в колониях наемники ЧВК «Вагнер», получившие помилование от президента России Владимира Путина после участия в войне с Украиной, стали фигурантами как минимум 192 уголовных дел в 2023 году, подсчитала «Верстка».

Публично сообщалось о 32 преступлениях, совершенных бывшими заключенными по возвращении с фронта, еще 160 уголовных дел журналисты обнаружили в судебных картотеках. Больше всего производств — 83 — было возбуждено по статьям «Кража», «Грабеж» и «Разбой», некоторые содержат сразу несколько эпизодов.

Из 160 найденных уголовных дел подробности приговоров известны у 105. Среди них 36 производств по тяжким и особо тяжким статьям, 41 — по статьям средней тяжести, 28 — небольшой тяжести. В большинстве случаев виновные получили не связанные с лишением свободы наказания: условные сроки, обязательные, принудительные или исправительные работы, а также штрафы. Несколько дел прекратили в связи с примирением сторон.

Из публикаций СМИ известно о четырех приговорах «вагнеровцам» в 2023 году: бывшие наемники получили от 2 лет и 5 месяцев до 11,5 лет колонии. Всего суды назначили реальные сроки лишь в 12 случаях из 192.

Как минимум четыре дела, о которых не сообщалось в СМИ, завели по статье «Убийство», еще 10 связаны с нанесением тяжкого вреда здоровью — в трех случаях пострадавшие умерли.

Например, в Тамбове за совершение особо тяжкого преступления против жизни человека арестовали 38-летнего «вагнеровца» Михаила Разуваева. Ранее он был судим шесть раз: за угон, кражи и умышленное причинение вреда здоровью. А в 2019 году получил пятилетний срок за изнасилование. На заседании по мере пресечения было отмечено, что Разуваев «защищал интересы Российской Федерации», имеет медаль «За отвагу» и получил помилование от президента. Суд по новому уголовному делу против него продолжается.

Осенью в Саратовской области получил 7 лет колонии строго режима 35-летний Егор Карпов, признанный виновным в покушении на убийство. В мае 2023 года он дважды ударил ножом в грудь одного из посетителей бара «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Пострадавшего доставили в больницу с массивным кровотечением и повреждением сердца, но врачи его спасли.

Как выяснилось, Карпов участвовал в войне с Украиной в качестве «добровольца ЧВК „Вагнер“» и получил за это награды. На фронт он попал из колонии — в 2021 году суд приговорил его к 10 годам строгого режима за избиение мужчины, закончившееся летальным исходом.

Всего журналисты насчитали 31 дело, заведенное на помилованных наемников по статьям об убийстве, попытке убийства и нанесении тяжкого вреда здоровью.

Также бывшие «вагнеровцы» привлекаются к уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В 2023 году судьи рассмотрели как минимум 27 таких дел. В большинстве случаев это преступления по статье 264.1 УК — повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Два дела были заведены за нарушения ПДД, повлекшие человеческие жертвы. Так, в июне этого года в Иркутской области «Тойота Камри» наехала на 9‑летнего велосипедиста в поселке Маркова. Ребенок, получивший множественные переломы тела и черепа, открытую проникающую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, впал в кому, а затем скончался. По делу был арестован 30-летний участник войны в Украине Роман Краснояров, ранее четырежды судимый за мошенничество, растрату, пьяную езду и крупную кражу.

Еще 23 дела на помилованных «вагнеровцев» завели за употребление и распространение наркотиков, восемь — за нападения на представителей власти, семь — за мошенничество. Пять производств касались изнасилования и насильственных действий, три — похищений.

Самым серьезным преступлением, связанным с наркотиками, стало склонение несовершеннолетнего к их употреблению, повлекшее смерть. В апреле 2023 года в Сафоново от передозировки умерла 16-летняя школьница. Подозреваемым по делу проходил 24-летний помилованный «вагнеровец» Константин Заикин.

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