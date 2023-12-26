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Арина Соболенко завершила год второй в рейтинге WTA

  • 26.12.2023, 5:01
Арина Соболенко завершила год второй в рейтинге WTA
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Первую строчку заняла польская теннисистка Ига Свентек.

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) – последний в 2023 году.

Ига Свентек из Польши является первой ракеткой мира, на второй строчке идет Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает представитель США Кори Гауфф.

WTA. Рейтинг. 25 декабря 2023 года

1. (1). Ига Швентек (Польша) - 9295

2. (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 9050

3. (3). Кори Гауфф (США) - 6580

4. (4). Елена Рыбакина (Казахстан) - 6365

5. (5). Джессика Пегула (США) – 5975

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