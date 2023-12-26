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США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке

  • 26.12.2023, 8:12
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США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке
иллюстративное фото:
Hussein Malla/AP

Уничтожены несколько объектов террористов.

Американские военные осуществили контратаку по объектам боевиков из группировки «Хезболла» в Ираке в ответ на атаку военной базы США в иракском Эрбиле с использованием беспилотника-камикадзе

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, в результате атаки на военную базу США трое военнослужащих получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Генерал Майкл Эрик Курилла, руководитель Центрального командования США, отметил, что эти удары направлены на привлечение к ответственности тех элементов, которые прямо причастны к нападениям на коалиционные силы в Ираке и Сирии, а также на снижение их способности осуществлять дальнейшие атаки. По данным Reuters, американским военным удалось уничтожить несколько объектов, принадлежащих Катаиб «Хезболла».

Пентагон не раскрывает личности пострадавших военнослужащих и не предоставляет подробностей о характере их травм. Глава Минобороны США Ллойд Остин выразил поддержку раненым американским военнослужащим, добавив, что молится за их скорейшее выздоровление.

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