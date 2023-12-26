Стали известны подробности отравления российского пропагандиста Красовского 26.12.2023, 8:16

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Погиб его близкий друг.

В России неизвестные отравили бывшего директора телеканала Russia Today Антона Красовского. Кремлевский пропагандист «прославился» тем, что в прямом эфире росТВ призвал топить и убивать украинских детей.

Источник близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что в квартире, из которой был госпитализирован пропагандист Антон Красовский, находился труп его близкого друга, актера театра Et Cetera Алексея Черных. Подробности инцидента засекречены.

Красовский из больницы записал обращение о том, что сейчас его жизнь вне угрозы. Про Черных сообщалось, что он умер «от инфаркта».

Telegram-канал пообщался с хорошим знакомым актера Алексея Черных. Вот его версия событий:

— Квартира на Старой Басманной не простая. Алексей почему-то говорил, что это конспиративная квартира ФСБ.

Там прячут людей, проводят секретные встречи. И вот в один и тот же день и час один умирает от инфаркта, а у второго тяжелое отравление. Такое вот совпадение удивительное.

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