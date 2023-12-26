Битва против новой стратегии Путина Виктор Андрусив

26.12.2023, 8:28

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Виктор Андрусив

Фото: UIFuture

Авдеевка стала ключевым городом.

В украинской войне с орками важность сражений часто определяется не географическим расположением или стратегическим значением для фронта, а скорее стратегическим значением в войне. Когда враг что-то превращает для себя в гиперзначимое, наделяет важным значением – оно автоматически становится таким и для украинцев.

Поскольку Авдеевка на ближайший период времени определена как ключевая точка усилий оккупантов и как символ предвыборной победы [Путина] – для erhfbywtd она становится также чрезвычайно важной.

Конечно, важность Авдеевки определяется многими стратегическими и тактическими значениями. В частности, ее потеря приведет к значительным потерям территорий за ее пределами и создаст угрозу для новых городов.

Но есть иное, что делает Авдеевку очень важной для украинцев, – новая стратегия Путина. Итак, учитывая опыт Бахмута и, возможно, Авдеевки, Путин пришел к выводу, что его «мясные штурмы» в течение двух-трех лет дадут ему желаемое. То есть для него подход маршевых пеших батальонов по состоянию на сегодняшний день успешен.

Я думаю, что «большие стратеги» Путина на опыте Бахмута и Авдеевки посчитали, что в среднем за захват населенного пункта до 100 тыс. жителей они тратят 40 тыс. солдат.

Сегодня в Донецкой области, кроме Авдеевки, остается шесть городов от 30 тыс. до 150 тыс. (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, Мирноград, Покровск). В общем население этих городов составляет около 500 тыс. жителей (номинально).

Поэтому Путину нужно положить 200 тыс. солдат, чтобы полностью захватить Донецкую область, согласно этим расчетам. Совершенно приемлемая цифра, учитывая, что только от алкоголизма, самоубийств, убийств и ДТП в России ежегодно умирает 140 тыс.

Поэтому битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии Путина. Если цена за этот город будет в разы больше, чем эти предварительные расчеты, или если ему не удастся достичь желаемого, несмотря на объем погибших, это подрывает его новую стратегию. А соответственно, не имея победной стратегии, он будет вынужден либо найти что-нибудь новое, либо отказаться от своих планов. Найти что-то крайне сложно, учитывая многие другие факторы, о которых напишу отдельно.

Более того, поражение под Авдеевкой Путина до выборов и большая оплаченная за это цена сделает его слабым в российском обществе, где настроения таки серьезно начинают приходить в упадок.

Виктор Андрусив, Telegram

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