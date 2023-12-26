В Беларуси снова неспокойно с курсами доллара и евро 26.12.2023, 8:38

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Аналитики спрогнозировали, что будет с рублем на последней неделе 2024 года.

Доллар и евро на минувшей неделе преимущественно дорожали. На этом фоне в выходные во всех банках курс продажи европейской валюты превысил отметку в 3,5 рубля. Что аналитики прогнозируют по валютному рынку на нынешнюю неделю?

Исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев заявил в комментарии office о том, что считает, что ослабление белорусской и российской валют на прошлой неделе носило скорее несистемный характер, поскольку потенциал для их укрепления по-прежнему сохраняется. Этому способствуют налоговый период и комфортные цены на нефть.

«Рост доллара был вызван спекулятивными факторами, а также тем, что российский рубль во второй половине декабря оказывается сезонно под давлением. Происходит это на фоне роста спроса на валюту среди физических лиц из-за периода зимних отпусков, а также в целях сбережения выплачиваемых в конце года зарплатных бонусов, — отметил Андрей Усачев. — Кроме того, существует вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанком России, поскольку, согласно опубликованной им статистике банковского сектора за ноябрь, российские банки не продемонстрировали существенной реакции на монетарное ужесточение — розничное и корпоративное кредитование в ноябре оставалось сильным, что оказывает давление на инфляционные процессы».

По мнению Андрея Усачева, на текущей неделе российский рубль, вероятно, будет находиться в коридоре 91−92 рубля за доллар, а белорусский рубль вернется к отметке 3,14−3,15 рубля.

Финансовый аналитик Вадим Иосуб в прогнозе для myfin.by заявил, что прогнозирует на нынешней неделе укрепления белорусского рубля к российскому.

«На начавшейся неделе ожидаем снижение российской валюты как по отношению к доллару, так и, в меньшей степени, к белорусскому рублю. При таком сценарии через неделю доллар по отношению к российскому рублю может вырасти до 93,1. Российский рубль по отношению к белорусскому, вероятно, снизится к 3,47 рубля за 100 российских», — отмечает аналитик.

Вадим Иосуб обращает внимание на то, что по итогам прошлой недели больше других валют в процентном выражении подорожал доллар, с 3,1573 до 3,1939 рубля (+1,16%). За ним идет евро, который вырос с 3,4616 до 3,4956 рубля (+0,98%), европейская валюта дорожает пятую неделю подряд. Меньше других валют подорожал юань, с 4,4390 до 4,4594 рубля за 10 юаней (+0,46%). А российская валюта за неделю подешевела с 3,5221 до 3,4964 рубля за 100 российских (-0,73%).

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