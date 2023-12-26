На границе Польши и Беларуси — коллапс 26.12.2023, 8:46

Фото: auto.onliner.by

Водители стоят по 40 часов.

Праздники серьезно повлияли на обстановку в единственном открытом пункте пропуска на границе Беларуси и Польши. В Тересполе, с польской стороны, собралась огромная очередь автобусов и легковых автомобилей, направляющихся в Беларусь. Для кого-то мучения уже закончились. 40 часов — столько понадобилось в эти дни, чтобы пересечь границу, пишет onlíner со ссылкой на читателя.

40 часов в очереди — это маленькая жизнь со своими бытовыми вопросами.

— Люди, стоящие от кольца до КПП (около 2,3 км), с конца очереди ходили в начало, чтобы купить пачку сигарет. Там дефицит всего: нет ни еды, ни воды, ни топлива. На протяжении всей дороги от кольца до КПП на заборах коммунальщики развешивали мешки для мусора.

Очередь в туалет в Centrum Handlowe состояла из 70—80 девушек, — рассказывает собеседник.

Почему именно девушек? Мужчины на этот вопрос отвечают уклончиво.

В какой-то момент нервы стали сдавать. И водители, которым еще предстояло проходить контроль, начали отчаянно сигналить.

— Народ таким образом просто высказывал протест против того, что происходит, как пропускают или, точнее, не пропускают транспорт.

— И какой была реакция?

— Ну потихоньку стали запускать. Очень нехотя, с криками. Вообще, на польской стороне ходил только один человек, проверял транспорт. На въезде на мост был еще один пограничник, который регулировал движение. При въезде в пункт пропуска запускали автобусы, забивали ими все коридоры, а выпускать на мост не спешили. Люди жаловались, им отвечали одно и то же, дескать, звоните в министерство, а у нас цель — пропускать автобусы. Кому-то на польской горячей линии вообще заявили, мол, в Рождество у них будет работать только один канал для пропуска, — продолжает читатель.

Это не значит, что у тех, кто ехал в автобусах, реальность была проще.

— В 12 часов дня 24 декабря на границе было около 50 автобусов, следовавших из Польши в Беларусь.

Люди переходили в другие автобусы, чтобы просто побыстрее оказаться дома: за подсадку, я слышал, с них просили от 10 до 400 долларов, и это от КПП до Бреста, — отмечает собеседник.

Пройдя все описанные мучения, читатель таки добрался до пункта пропуска «Брест» на белорусской стороне.

За спиной оставалась очередь и польское кафе возле КПП, где к тому моменту в продаже было лишь несколько бутылок воды и печенье.

— Если не считать стояния в очереди, а говорить лишь о самóм прохождении контроля, то на польской стороне он занял где-то 2 часа, на белорусской (с учетом зеленого коридора) — 15—20 минут. В общем, очень счастлив, что наконец-то дома, с семьей. А тем, кто еще в очереди, советую запасаться водой, едой, заправлять полные баки, брать с собой теплые вещи и набираться терпения, — подытожил собеседник.

«Еврорадио» утверждает, что бешеные очереди на въезд в Беларусь образовались не из-за медленной работы пограничников или таможенников. Причина — в допросах, на которые сотрудники КГБ таскают пассажиров автобусов.

«Тупо часами допрашивают людей, а все стоят и ждут», — рассказывает очевидец. — Пару человек с автобуса сняли на допрос — их ждали пару часов".

Полный досмотр и разговор с сотрудником КГБ ждет на въезде в Беларусь людей, замеченных на протестах. Обычно во время допроса просят показать телефон. Могут спросить о том или ином контакте-кто это, какое отношение имеет к пассажиру. Проверяют Telegram и соцсети.

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