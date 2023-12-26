Южная Корея расширила санкции против белорусского режима 26.12.2023, 8:55

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Ограничены поставки еще 682 товаров.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи анонсировало расширение перечня товаров, которые подлежат экспортному контролю при поставках в Беларусь и Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В перечень будут внесены 682 позиции. Решение вступит в силу в начале 2024 года после завершения формальных процедур. Количество позиций в перечне вырастет до 1159.

«К дополнительным товарам относятся предметы с высокой вероятностью военного использования, такие как тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и детали самолетов», — говорится в заявлении.

Кроме того, ограничения коснутся легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров. Ранее ограничения были введены для автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов.

Поставки таких товаров в Беларусь и Россию будут запрещены, однако можно будет получить разрешения в индивидуальном порядке при условии, что контракты были заключены до вступления в силу решения или поставки идут дочерним компаниям.

Напомним, в конце марта 2022 года Южная Корея в первый раз ввела ограничения на экспорт в Беларусь и Россию 57 нестратегических товаров и технологий. Под санкции попали, в частности, полупроводники и компьютерная техника. В феврале этого года санкционный список был расширен за счет станков, подшипников, теплообменников, оборудования для нефте- и газопереработки и т.д.

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