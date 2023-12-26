Украинский десантник сбил из автомата четыре российских дрона-камикадзе 26.12.2023, 9:23

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И еще один БПЛА типа Mavic.

Украинский десантник 79 отдельной-десантно-штурмовой бригады Дмитрий А. сбил из автомата четыре российских дрона-камикадзе и один БПЛА со сбросом.

Об этом сообщила 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада ВСУ в «Фейсбуке».

В бригаде рассказали, что младший сержант Дмитрий А. за несколько дней пребывания на позиции сбил из автомата Калашникова четыре FPV-дрона и один БПЛА типа Mavic.

Началось с того, что враг стал атаковать позиции дронами-камикадзе. Это опасное оружие, ведь если подобный дрон при взрыве и не попадает непосредственно в защитников, он разрушает оборонительные укрепления позиции. После очередного прилета дрона-камикадзе, Дмитрий решил прекратить безнаказанные действия противника. Он определил маршрут пролета FPV-дронов, подготовил оружие и начал ожидать появления опасной «птички».

Услышав звук приближающегося вражеского беспилотника, Дмитрий вылез на бруствер окопа, чтобы привлечь внимание оператора дрона к себе, а когда БПЛА заметил цель и начал атаку на десантника, двумя выстрелами из автомата сбил его.

В бригаде рассказали, что, по сути, это была дуэль, в которой рисковал только один участник, но он, в конце концов, вышел победителем. Дмитрий соглашается, что выбрал опасный способ борьбы с дронами, но говорит, что все рассчитал.

«Я четко понимал все риски, связанные с этим варинтом поединка, ведь если бы я ошибся, то шансов уцелеть у меня не оставалось. Но я был уверен в себе, ведь всегда хорошо стрелял и к тому же хорошо подготовился», — сказал военный.

Для того, чтобы повысить свои шансы, боец вел огонь из автомата, оборудованного оптическим прицелом, с помощью которого ему легче было попасть в дрон-камикадзе.

После первой удачной «охоты» на БПЛА, состоялось еще три — враг направлял свои FPV-дроны на позицию, а умелый десантник их сбивал.

Затем оккупантам, вероятно, надоело терять дроны-камикадзе, и они отправили на охоту за умелым стрелком Mavic со сбросом, чтобы попасть в смельчака другим способом. Впрочем, результат оказался тот же — и этот дрон Дмитрий уничтожил.

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