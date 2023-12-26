Мясниковича заменят на посту главы ЕЭК 1 26.12.2023, 9:17

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Фото: пресс-служба акимата Алматы

Организацию возглавит экс-премьер Казахстана.

Бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сменит Михаила Мясниковича на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Об этом стало известно на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, пишет БелТА.

В феврале 2020 года председательство в Коллегии Евразийской экономической комиссии перешло к Беларуси, и таким образом наша страна получила право назначить на четыре года своего председателя Коллегии ЕЭК. Эту должность тогда занял председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

В 2024 году председательство в Евразийской экономической комиссии переходит к Казахстану. И на последующие четыре года, то есть с 2024 по 2028 год, председателем Коллегии ЕЭК станет представитель Казахстана.

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