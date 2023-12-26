Воздушный бой в ночь на Рождество Александр Коваленко

26.12.2023, 9:36

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Александр Коваленко

Декабрь был горячим.

В ночь на 25 декабря российские оккупанты (как это и свойственно аморальным отбросам маниакального склада ума) задействовали по территории Украины как дроны-камикадзе Shahed-136, так и ракетные удары посредством тактической авиации.

Российские оккупанты применили 31 дрон-камикадзе, из которых 28 были сбиты.

Оккупанты запустили Shahed-136 около 18:00, применив за все время атаки в общей сложности 6 групп. Атака продолжалась более 6 часов, а преодоленное дронами расстояние составило около 900 км.

На себя обращает внимание, что запущенная последняя 6-я «группа» была в количестве 1 дрона.

Тактическая авиация применяла ракеты Х-59 и противорадиолокационную Х-31П. Ракеты были сбиты, а также был сбит российский истребитель Су-30СМ. Кроме того, подтвердилось уничтожение еще одного фронтового бомбардировщика Су-34.

Декабрь становится весьма горячим месяцем по потерям российской авиации.

Напомню, что на 5 декабря был уничтожен Су-24М. В ночь на 17 декабря был осуществлен налет неких НЛО на аэродром в Морозовске, результатом которого стало повреждением минимум 2-х фронтовых бомбардировщиков Су-34. 22 декабря было уничтожено три Су-34, а с 24 на 25 декабря еще 1 Су-34 и Су-30СМ.

И это без учета того, что россияне на 17 декабря сбили свой же штурмовик Су-25.

Александр Коваленко, Telegram

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