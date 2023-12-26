«Фейсбук» похоронил Наталью Эйсмонт 12 26.12.2023, 9:46

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Наталья Эйсмонт

Фото: ctv.by

Соцсеть утверждает, что пресс-секретарь Лукашенко умерла.

«Фейсбук» похоронил пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

«Светлая память Наташе Эйсмонт. Мы надеемся, что профиль Наташи станет местом, где друзья и близкие смогут делиться воспоминаниями о ней. Подробнее о настройке функции «Хранитель» и памятном статусе аккаунтов на «Фейсбуке», – уточняет действующий статус аккаунта.

По официальной информации, Наталья Эйсмонт жива и сопровождает Лукашенко во время поездки в Санкт-Петербург.

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