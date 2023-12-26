У россиян случилась истерика из-за удара по БДК «Новочеркасск» 5 26.12.2023, 9:53

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А росСМИ молчат.

В ночь на 26 декабря Воздушные силы ВСУ нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии - уничтожен большой десантный корабль «Новочеркасск», пишет «Главред».

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о «вражеской атаке в районе Феодосии».

Интересно, что местные жители заявили, что «прилет» был около 2:50 ночи, а Аксенов уже в 3:16 отчитался о том, что «детонация прекратилась, пожар локализован».

В Минобороны РФ ситуацию по состоянию на 7:30 утра не комментировали.

Российские официальные СМИ также не опубликовали даже короткого сообщения о мощном взрыве в Феодосии.

Тем временем российские Z-паблики пишут о «хлопках» и возгорании, которое было «оперативно потушено». О детонации боеприпасов на БДК и об очередной потере российского флота они предпочитают не упоминать.

В комментариях жители страны-агрессора РФ требуют ударить по Киеву ядерным оружием и в очередной раз пишут о «красных линиях». Что пишут россияне:

«Да такой взрыв в Киеве видно было».

«Все. Это предел. Мочить!»

«Хороший ответ нужен. Жалко, не всегда это делаем».

«Мы даже аэропорт Борисполь не можем сделать нерабочим. Там самолеты летают давно и даже гражданские рейсы уже планируют запускать, вот настолько мы ничего не можем».

«Глава ВС ВСУ уже объявил летчикам благодарность. В российских военных пабликах пишут, что были Скальпы/Шторм Шедоу. И не спрашивайте меня, где ПВО. Сам интересуюсь».

«Десантный корабль подорвали. За 2 года СВО так и не научились прикрывать свой флот».

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