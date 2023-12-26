Вышел фильм о героическом белорусе Мирославе Лозовском 1 26.12.2023, 9:57

1,370

МИРОСЛАВ ЛОЗОВСКИЙ

Фото: Miraslau Lazouski / Facebook

Всю свою жизнь он посвятил борьбе за свободную Беларусь.

Вышел фильм о героическом белорусе Мирославе Лозовском, бойце полка Калиновского, погибшем под Бахмутом.

Режиссеркой фильма «Мирослав Лозовский — судьба героя» выступила Ольга Воронова. О белорусском герое рассказали его бывшая жена Нина Шидловская, друзья и побратимы.

В описании фильма рассказывается, что всю свою жизнь Мирослав Лозовский делал все возможное на благо своей Родины, за что его беспощадно преследовали белорусские власти. В 2000 году Мирослав был первым осужден по статье 167.10 КоАП Беларуси.

В 2008-ом — задержан по подозрению в причастности к взрыву в День независимости 4 июля. В 2017-ом задержан в связи с «делом патриотов».

После протестов 2020 года белорус уехал в Украину. На третий день российского полномасштабного вторжения он отправился защищать Украину в качестве добровольца. 16 мая 2023 года Лозовский погиб в Бахмуте, прикрывая раненых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».