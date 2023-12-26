Актера из российского сериала о гопниках «Слово пацана» арестовали по делу об убийстве 5 26.12.2023, 10:08

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Сергей Базанов

Фото: Соцсети сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Убийство произошло 12 лет назад.

Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца — до 20 февраля 2024 года — арестовал российского актера Сергея Базанова, сыгравшего члена банды «Универсам» в сериале о гопниках «Слово пацана». Как сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции, он проходит обвиняемым по делу об убийстве.

В публикации говорится, что Базанов действовал «в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы».

Как передает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Протопопову, речь идет об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году. Тогда четверо неизвестных напали на бизнесмена и попытались выхватить у него сумку с 900 тысячами долларов. Предприниматель оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета и скрылись, похитив деньги. Автомобиль, на котором передвигались грабители, обнаружили брошенным недалеко от места преступления. Дзабиева госпитализировали, однако позже он скончался.

Базанов снимался в кино, в том числе в сериале «Слово пацана», но в основном в эпизодических ролях.

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