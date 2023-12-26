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Белорусская медсестра выиграла 10 тысяч рублей, купив ливерки коту

  • 26.12.2023, 10:14
  • 2,778
Белорусская медсестра выиграла 10 тысяч рублей, купив ливерки коту

Крупный выигрыш женщина уже знает на что потратить.

Жительница Пинска выиграла 10 тысяч рублей, купив ливерки домашнему коту, пишет телеграм-канал Pinsk_News.

Внушительный выигрыш достался младшей медсестре пинского роддома Инне Беленя. Женщина выиграла суперприз в рекламной игре популярной торговой сети. И вспоминает, что в различных торговых акциях участвует постоянно. Однако специально игровые товары не покупает, приобретая только то, что нужно на данный момент.

- В этот раз выигрышной для пинчанки стала покупка паштетной ливерной колбасы для домашнего кота, - говорится в статье.

Белоруска просто сходила в магазин за ливерной колбасой для кота и выиграла 10 000 рублей. Крупный выигрыш женщина уже знает на что потратить.

- У меня пятеро внуков, дома идет ремонт. Да и праздники впереди. Коту тоже будет подарок на Новый год, - пообещала Инна Беленя.

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