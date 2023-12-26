Лукашенко оскорбил Жозепа Борреля 4 26.12.2023, 10:28

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Диктатор очень сильно хотел понравиться кремлевским хозяевам.

Лукашенко в присутствии Путина и российских пропагандистов оскорбил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщает его пресс-служба.

«Разгоняется уже тема, что Боррель говорил в Евросоюзе, что чуть ли не Россия собирается напасть на НАТО. То есть сейчас с Украиной разберемся…» — задали вопрос Лукашенко.

«Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал», — сказал Лукашенко.

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