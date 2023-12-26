Корабль и более тысячи оккупантов: обновлены потери РФ в войне
- 26.12.2023, 10:35
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Информация от Генштаба ВСУ.
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 декабря, составили 1010 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 354 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили:
▪ личного состава - около 354 960 (+1010) человек ликвидировано;
▪ танков - 5899 (+22) ед.;
▪ боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед.;
▪ артиллерийских систем - 8366 (+19) ед.;
▪ РСЗО - 9934 ед.;
▪ средства ПВО - 614 (+1) ед.;
▪ самолетов - 329 ед.;
▪ вертолетов - 324 ед.;
▪ БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед.;
▪ крылатые ракеты - 1618 (+1) ед.;
▪ корабли/катера - 23 (+1) ед.;
▪ подводные лодки - 1 ед.;
▪ автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед.;
▪ специальная техника - 1239 (+5) ед.