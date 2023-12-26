Корабль и более тысячи оккупантов: обновлены потери РФ в войне 26.12.2023, 10:35

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Информация от Генштаба ВСУ.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 декабря, составили 1010 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 354 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили:

▪ личного состава - около 354 960 (+1010) человек ликвидировано;

▪ танков - 5899 (+22) ед.;

▪ боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед.;

▪ артиллерийских систем - 8366 (+19) ед.;

▪ РСЗО - 9934 ед.;

▪ средства ПВО - 614 (+1) ед.;

▪ самолетов - 329 ед.;

▪ вертолетов - 324 ед.;

▪ БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед.;

▪ крылатые ракеты - 1618 (+1) ед.;

▪ корабли/катера - 23 (+1) ед.;

▪ подводные лодки - 1 ед.;

▪ автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед.;

▪ специальная техника - 1239 (+5) ед.

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