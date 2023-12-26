В Украине приготовились ввести электронные повестки 26.12.2023, 10:54

Фото: коллаж УНИАН

И ужесточить ограничения для уклонистов.

Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», который предполагает введение электронных повесток и ужесточение наказания для уклонистов.

Карточка законопроекта появилась на сайте парламента, но через несколько минут после появления пропала, пишет «Громадське», которому удалось изучить сопроводительную записку и иные сопутствующие документы.

В частности, законопроект предусматривает отправку повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Также военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, предлагается вносить в единый реестр должников. Таким лицам запретят выезжать за рубеж, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выдачу льгот и услуг от государства, откажут в заключении кредитного договора или договора ссуды, ограничат право на использование и распоряжение средствами и другими ценностями.

Кроме того, как указано в пояснительной записке, законопроект предполагает снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет, после достижения которого мужчину будут сразу мобилизовывать, а не отправлять на срочную службу.

Сама же срочная служба будет исключена как вид, а всех срочников предлагается уволить в запас. Вместо этого для всех граждан Украины в возрасте 18–25 лет будет введена базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев.

Законопроект также предполагает исключение категории ограниченной годности к военной службе и усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Отдельно законопроект предусматривает право для возвращенных из плена на дополнительный отпуск с сохранением зарплаты на три месяца.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива призвана создать условия для «должного укомплектования боевых подразделений» в ситуации войны с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минобороны страны просит у него провести дополнительную мобилизацию 450–500 тыс. человек. По его словам, он потребовал дополнительные аргументы в пользу такого решения, поскольку масштабный призыв граждан обойдется в $13 млрд.

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