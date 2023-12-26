Минские налоговики через школьников передают «письма счастья» для родителей 26.12.2023, 11:02

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Ученики минских школ получили необычное домашнее задание.

В ситуации, когда многие белорусы бойкотируют оплату лукашистских поборов, минские налоговики придумали способ, как напомнить населению о «задолженности». Они пригласили школьников в одну из столичных инспекций МНС на презентации книги о зарплатах в конвертах, где среди прочего попросили подогнать своих родителей с оплатой налогов (если те еще не сделали этого).

В инспекции МНС по Фрунзенскому районе Минска презентовали книгу «Обман в конверте, или сборник поучительных рассказов и рисунков». Издание касается проблемы зарплат в конвертах. Налоговики позвали школьников, чьи рисунки попали в эту книгу.

«На первый взгляд может показаться, что тема зарплат в конверте сложная для детей школьного возраста, однако ребята успешно справились с ней. В своих конкурсных работах они раскрыли проблему, чего лишается работник, каких прав и социальных гарантий, и какие отрицательные моменты влечет получение „зарплаты в конверте“ не только в жизни человека, но и для государства», — сказала заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ольга Тарасевич.

Как сообщают минские налоговики, школьники также «получили необычное домашнее задание». «А именно — напомнить родителям способы уплаты имущественных налогов, срок уплаты которых наступил 15 ноября, если вдруг по каким то причинам они их не заплатили», — отметили в инспекции МНС по Минску.

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