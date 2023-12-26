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Пашинян «уколол» Путина и Лукашенко в Петербурге

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  • 26.12.2023, 11:05
  • 9,536
Пашинян «уколол» Путина и Лукашенко в Петербурге
Никол Пашинян

Премьер Армении высказал свою позицию по ЕАЭС.

Премьер Армении Никол Пашинян «уколол» Путина и Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, пишут армянские СМИ.

Глава армянского правительства заявил, что «ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки».

 «Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции», — сказал Пашинян.

По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями.

Отметим, что Путин и Лукашенко выступают за политизацию всех объединений на постсоветском пространстве.

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