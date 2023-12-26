Пашинян «уколол» Путина и Лукашенко в Петербурге

Пашинян «уколол» Путина и Лукашенко в Петербурге2
- 26.12.2023, 11:05
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Премьер Армении высказал свою позицию по ЕАЭС.
Премьер Армении Никол Пашинян «уколол» Путина и Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, пишут армянские СМИ.
Глава армянского правительства заявил, что «ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки».
«Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции», — сказал Пашинян.
По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями.
Отметим, что Путин и Лукашенко выступают за политизацию всех объединений на постсоветском пространстве.