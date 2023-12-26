Сейм Литвы поддержал выдачу гуманитарных ВНЖ беларусам на три года
- 26.12.2023, 11:08
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Сейчас такие ВНЖ выдаются сроком на год.
Сейм Литвы в конце осенней сессии, которая завершилась на прошлой неделе, принял поправки в закон о правовом статусе иностранцев. Они касались порядка рассмотрения заявлений мигрантов, задержанных на границе. Кроме того, в законопроект вошло и предложение МВД о выдаче некоторым гражданам Беларуси видов на жительство сроком на три года.
Виды на жительство сроком на три года будут выдаваться иностранцам, прбывшим в Литву при посредничестве Министерства иностранных дел. Сейчас такие ВНЖ выдаются сроком на год.
«Эта поправка чрезвычайно важна для сторонников белорусской оппозиции, более 750 белорусских граждан, бежавших в Литву от репрессивного режима Лукашенко, которым на этом основании необходимо ежегодно продлевать вид на жительство, и ситуация в Беларуси не изменилась. изменилось и, к сожалению, вероятно, еще долго не изменится», – прокомментировал LRT законопроект председатель комитета по иностранными делам и глава группы «За демократическую Беларусь» Жигимантас Павилёнис.