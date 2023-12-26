Банки передали государству биометрические данные «десятков миллионов» россиян 26.12.2023, 11:19

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Как они будут использованы?

Российские банки передали в Единую биометрическую систему (ЕБС) более 80% биометрических данных клиентов, заявил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Сейчас под защиту государства переданы данные десятков миллионов россиян. Сам процесс импорта данных из банков завершен более чем на 80%. Большинство организаций уже направили в базу данные пользователей, давших свое согласие», — сказал в интервью «Известиям» Поволоцкий.

Он уточнил, что переданные в ЕБС биометрические данные имеют ограниченный срок действия — два года. После этого они будут автоматически удалены из системы. «Сейчас обсуждаем, как без дополнительных очных визитов дать пользователям возможность дистанционно продлевать срок действия данных», — отметил Поволоцкий.

По его словам, ЕБС ежедневно получает «несколько тысяч образцов» биометрии россиян. При этом более активно граждане начали регистрироваться в системе с конца октября. «Чаще всего сдают подтвержденную биометрию — для ее регистрации нужно идти в банк. На втором месте по популярности упрощенная, которую можно сдать в приложении», — сказал Поволоцкий.

В 2024 года с помощью полученных данных ЦБТ собирается вместе с Центробанком и Национальной системой платежных карт (НСПК) запустить пилотный сервис для оплаты по биометрии в магазинах. По словам Поволоцкого, на данный момент ведется «закрытое тестирование сервиса на ограниченной группе пользователей».

«Важное направление развития сервиса — торговля на онлайн-маркетплейсах. Уже протестировали оплату по взгляду в Wildberries и сервисах «Яндекса». Работаем с коллегами над тем, чтобы она как можно скорее стала доступна пользователям», — рассказал Поволоцкий.

ЦБТ выступает оператором ЕБС, которая была запущена ЦБ и «Ростелекомом» в июле 2018 года. Правительство обязало банки передать биометрию клиентов из собственных баз в государственную систему. Сделать это кредитные организации должны были до 30 сентября 2023 года. Только «Тинькофф» мог передать биометрию 30 млн россиян.

В конце лета россияне массово выстраивались в очереди в многофункциональные центры госуслуг (МФЦ), чтобы отказаться от сбора и хранения биометрических данных.

Опрос ВЦИОМа в сентябре показал, что 32% россиян не доверяют биометрии. Каждый четвертый (25%) беспокоится, что она станет поводом для вмешательства в его частную жизнь, а каждый десятый (11%) боится утечек.

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