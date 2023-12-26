Немецкий аналитик: Беларусь — европейская до мозга костей 26.12.2023, 11:27

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Якоб Валленштайн

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В настроениях белорусского общества наблюдается заметный сдвиг.

Якоб Валленштайн, глава белорусского офиса Фонда Конрада Аденауэра, написал статью, посвященную Беларуси и ее перспективам вступления в Евросоюз.

В своей статье Валленштайн пишет, что, хотя на данный момент это звучит утопично, но в долгосрочной перспективе присоединение страны к Евросоюзу было бы в европейских политических интересах, так как Беларусь во многих смыслах европейская страна.

Страны ЕС готовится к следующим выборам в Европарламент, которые состоятся в июне 2024 года, контуры политического ландшафта Европы меняются, а народ Беларуси оказался в самом центре значительных геополитических сдвигов.

Декларация о перспективе членства Беларуси в Европейском Союзе, принятая демократическими силами в августе 2023 года на конференции «Новой Беларуси», свидетельствует о смелой переориентации с орбиты России на европейскую траекторию, пишет немецкий аналитик.

По мнению Якоба Валленштайна, речь не только о географии. В историческом и культурном плане белорусская нация также глубоко европейская.

Рост Великого Княжества Литовского в 14 веке, в центре которого находилась Беларусь, роль этого государства в эпоху Возрождения и его новаторский конституционализм в 18 веке подчеркивают внутреннюю европейскую идентичность Беларуси.

Беды ХХ века, войны и тоталитаризм, нанесли глубокие раны Беларуси, однако устойчивая европейская сущность нации осталась нетронутой. Падение коммунизма и последующие попытки наладить отношения с Западом принесли определенные проблески свободы и национального возрождения, которое сменилось авторитарным режимом и неосоветским управлением Лукашенко.

Несмотря на пророссийскую ориентацию режима Лукашенко, в настроениях белорусского общества наблюдается заметный сдвиг.

В то время как опросы еще в 2018 году показывали, что около 60% белорусов выступают за более тесные связи с Россией, в конце 2020 года эта цифра упала ниже 40% на фоне жестокого подавления протестов после сфальсифицированных президентских выборов.

Также показательно, что абсолютное большинство белорусов моложе 45 лет склоняются к западным демократическим системам и ценностям: вплоть до 60% людей до 30 лет придерживаются этой точки зрения.

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