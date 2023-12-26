В Минске закрываются государственные магазины «Радзивилловский» 2 26.12.2023, 11:42

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Что происходит торговой сетью.

Большой магазин «Радзивилловский» на ул. Богдановича, 147, в Минске пустует уже три месяца. Что происходит с государственной торговой сетью, рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, сообщает агентство «Минск-Новости».

В районе парка Дружбы народов уже и так немало продовольственных магазинов. Поэтому, считает Нагорная, большое помещение никого не интересует из-за конкуренции.

Планируется, что площади сдадут под реализацию непродовольственных товаров.

Развитие и закрытие

Торговая сеть не стоит на месте и движется сразу по двум направлениям.

Некоторые точки модернизируются, в планах преобразить еще три магазина.

Но часть помещений отдают в аренду более крупным сетям – таким как всем известные «Соседи», «Санта», «Евроторг».

Магазин «Радзивилловский»

Торговая сеть основана в 2003 году. Она включала три универсама и кафе «Маэстро», 29 магазинов, а также объекты общественного питания.

В 2021-м сеть «Радзивилловский» поглотил «Минский хладокомбинат №2». Часть магазинов продолжила работать под старым брендом, а некоторые точки открылись под маркой комбината.

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