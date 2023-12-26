Какие бывают разновидности икры и как выбрать самую качественную 6 26.12.2023, 11:43

Новогодние советы от нутрициолога.

Красную икру принято покупать на новогодний стол. К сожалению, на рынке нередко случаются подделки или некачественные продукты. При выборе икры следует учесть несколько моментов, которые помогут избежать неудачной покупки.

О том, какие есть разновидности икры и как правильно ее выбирать, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.

Что нужно учитывать при выборе красной икры

- Восточная Европа - лидер потребления в Европе, мировой - Япония. В 2019 году Япония импортировала в 30 раз больше икры - чем Украина. Другие регионы либо не привыкли есть субпродукты, либо едят только филе. Но польза и питательная плотность в потрохах и соединительной ткани - коже, пловцах, хвостах - в разы выше, - говорит эксперт.

Аляска, Норвегия, Исландия, Канада - основные регионы, специализирующиеся на икре. Более 95% лосося Норвегии - это аквакультура. Сельдь и щепа в Норвегии - дикие.

- Акватории Норвегии экологически чистые, но красная икра добывается из аквакультурной рыбы и нет регуляций отлова, - говорит Голобородько.

В Канаде есть как дикий лосось, так и аквакультурный. Исландия не производит икру лосося, остальная рыба там - дикая. На Аляске запрещена аквакультура в принципе для всех видов рыб.

Какие есть разновидности икры:

- икра горбуши - мелкий вид лосося. Она оранжево-розовая, не редкая, сладковатая

кеты - большая, не редкая, с характерным вкусом.

- Hерка - самый плотный вид, ближе к плотным мясным видам типа тунца. Икра мелкая, интенсивная и приятно горьковатая.

- Kижуч - мягкий и нейтральный, самый невнятный, понравится тем, кто не любит интенсивный рыбный привкус, но любит перекусить омега-3.

- Чавича - первая идет на нерест, икра большая и плотная, ароматная

Как выбрать качественную икру.

- Икринки должны быть прозрачными и чистыми. По иерархии считается чем плотнее и чище, тем выше класс икры, чем меньше соли, прозрачнее и целее, тем лучше. В идеале, икра должна быть неповрежденной. Современные методы сохранения - вакуум - могут визуально их «раздавить», особенно крайние возле стенки стеклянной банки, - объясняет Голобородько.

Она отмечает, что икра быстро портится, поэтому часть ее продается пастеризованной, а часть - с добавлением консерванта.

Если хочется свежий продукт, где добавлена только соль, нужно брать заморозку. Или дефрост и упаковка под вакуумом, такая храниться пару дней.

«По нутритивной ценности икра - это высокие концентрации двух основных типов Омега-3 кислот в идеальной, даже терапевтической дозе. Витамин А полезен для иммунитета, в икре есть немного железа. В двух столовых ложках икры - дневная норма йода. Кроме лососевых, хорошая икра из сельди или щепы. У них нет рафинированного масла и консерванта», - пишет Голобородько.

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