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А куда денешься, если России не хватает своих яиц

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  • Аркадий Дубнов
  • 26.12.2023, 11:52
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А куда денешься, если России не хватает своих яиц
Аркадий Дубнов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Оливье из чего-то надо же делать.

Представляю, как ухмыляются иранские аятоллы, читая комментарии российского посольства в Тегеране относительно «дружественной атмосферы», на фоне которой состоялся на днях вызов в МИД Ирана и.о. главы дипмиссии России, где ему выразили «протест» в связи подписанием декларации российско-арабского форума сотрудничества в Марокко. В этом документе содержится призыв к мирному урегулированию конфликта между Ираном и ОАЭ из-за трех спорных островов в Персидском заливе. Тегеран считает эти призывы неприемлемыми, настаивая на «вечном суверенитете» над островами. Мало того, иранская сторона заявила российскому дипломату о «необходимости уважения и территориальной целостности государств как основного принципа отношений между народами». Согласитесь, мало какая «дружественная» России страна после 24 февраля 2022-го позволит напомнить ей об этом принципе…

Но, nobless oblige, положение обязывает и в Москве вынуждены глотать эти снисходительные нравоучения персов. А куда денешься, если России не хватает своих яиц и только поставки из Ирана решат проблемы новогоднего стола россиян, оливье из чего-то надо же делать…

О прочих поставках я уже не говорю.

Аркадий Дубнов, Telegram

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