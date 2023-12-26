Белорусы устроили эксперимент — полтора года собирали монеты в банку 5 26.12.2023, 12:01

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Результату порадовались не все.

Семья белорусов в прошлом году сделала из трехлитровой банки копилку. За год и четыре месяца они заполнили емкость монетами. Процесс «распаковки» они сняли на камеру и выложили в TikTok, а потом подсчитали накопленную сумму.

Белорусы закатали пустую банку жестяной крышкой, сделали в ней прорезь и начали кидать туда монеты. К сбору приступили 15 июля прошлого года. Сперва они кидали туда монеты разного номинала, а потом только рублевые и двухрублевые.

— Собирали 1 год и 4 месяца. Но банка стояла на даче, а мы там только летом живем. Я и муж сдачу из магазина кидали, — сообщила в TikTok участница эксперимента.

До горлышка банку заполнили в конце этого ноября, а 29-го семья сделала «распаковку» и предложила зрителям ролика прикинуть, какая сумма была собрана.

Через несколько дней семья сообщила, что монеты они подсчитали — получилось 2912 рублей.

Некоторые зрители отнеслись к эксперименту скептически, отметив, что за это время «инфляция сожрала» часть суммы. Напомним, в ноябре годовая инфляция в Беларуси разогналась до 5,4%.

К слову, на момент начала сбора доллар по курсу Нацбанка Беларуси стоил 2,58 рубля, а на дату окончания сбора — 3,1 рубля. Если бы обменять эту сумму на доллары, то в начале вышло бы около 1128, а на финише — порядка 940.

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