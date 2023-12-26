Керченский мост перекрыт: россияне в панике после уничтожения десантного корабля 2 26.12.2023, 12:09

5,630

Оккупантам нанесено серьезное поражение.

Руководитель украинского объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк отметила, что большая детонация на корабле в Феодосии не может быть объяснена только горючим или боекомплектом судна. Гуменюк считает, что это был своеобразный «рождественский подарок, полностью упакованный». Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

«Взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный. Итак, будем еще ожидать уточненных данных, потому что проведенная боевая работа - это половина дела. Далее надо будет собрать исчерпывающую информацию относительно ее результатов. Пока это все то, что наглядно», - сказала Гуменюк, отвечая на вопрос об обстановке в Феодосии, где ВСУ уничтожили российский десантный корабль «Новочеркасск».

Она отметила, что очевидно, такой большой взрыв не может быть следствием лишь горючего или боекомплекта самого корабля. Гуменюк добавляет, что большие десантные корабли имеют особенности в использовании, поскольку их враг постоянно использует как логистические пункты для транспортировки важных грузов, потому что это для него единственный способ перевозки.

«Помним, что у них есть сложности и по использованию знаменитого Керченского моста, и и других транспортно-логистических маршрутов. Следовательно, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок", полностью упакованный», - добавила Гуменюк.

Также она сообщила, что «пока нет информации о возобновлении сообщения (Керченским мостом - ред.)».

«Так знаем, что был перекрыт, и знаем, что очень большие районы, не только вокруг порта, окружены войсками, и они действительно находятся в определенной панике, наверное, и растерянности, потому что действительно такое поражение для них было сюрпризом», - сказала Наталья Гуменюк.

Также, она отметила, что уже несколько дней подряд не наблюдается сосредоточения кораблей России в открытом море.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».