Силовики задержали ведущего праздников

Силовики задержали ведущего праздников3
- 26.12.2023, 12:24
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Он подписал петицию о признании ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями.
Силовики отчитались об очередном задержании — на этот раз они пришли к ведущему праздников. Издание Mediazona назвало его имя — Сергей Туманов.
В чем именно его обвиняют — неизвестно. На «покаянном» видео мужчина говорит о том, что поддерживал протесты в 2020 году, а также «требовал признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями» — судя по скриншотам, показанным силовиками, он подписал соответствующую петицию.