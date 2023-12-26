Силовики задержали ведущего праздников 3 26.12.2023, 12:24

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Сергей Туманов

Фото: «ВКонтакте»

Он подписал петицию о признании ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями.

Силовики отчитались об очередном задержании — на этот раз они пришли к ведущему праздников. Издание Mediazona назвало его имя — Сергей Туманов.

В чем именно его обвиняют — неизвестно. На «покаянном» видео мужчина говорит о том, что поддерживал протесты в 2020 году, а также «требовал признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями» — судя по скриншотам, показанным силовиками, он подписал соответствующую петицию.

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