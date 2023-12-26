Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» сломя голову убегает через лесополосу после прилета украинского БПЛА 4 26.12.2023, 12:29

2,880

Видеофакт.

Оккупанты из экипажа российского новейшего танка Т-90М «Прорыв» бросили свою бронемашину и сломя голову побежали по лесополосе после удара украинского беспилотника.

Дрон-камикадзе на танк направил украинский оператор БПЛА 47-й ОМБр «Магура».

Отметим, что танк Т-90М «Прорыв» по разным оценкам стоит от 2,3 до 4,5 миллионов долларов. Бронемашина была выведена из строя дроном, стоимость которого примерно 500 долларов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».