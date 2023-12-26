Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» сломя голову убегает через лесополосу после прилета украинского БПЛА

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» сломя голову убегает через лесополосу после прилета украинского БПЛА4
- 26.12.2023, 12:29
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Видеофакт.
Оккупанты из экипажа российского новейшего танка Т-90М «Прорыв» бросили свою бронемашину и сломя голову побежали по лесополосе после удара украинского беспилотника.
Дрон-камикадзе на танк направил украинский оператор БПЛА 47-й ОМБр «Магура».
Отметим, что танк Т-90М «Прорыв» по разным оценкам стоит от 2,3 до 4,5 миллионов долларов. Бронемашина была выведена из строя дроном, стоимость которого примерно 500 долларов.