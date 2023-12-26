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Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» сломя голову убегает через лесополосу после прилета украинского БПЛА

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  • 26.12.2023, 12:29
  • 2,880
Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» сломя голову убегает через лесополосу после прилета украинского БПЛА

Видеофакт.

Оккупанты из экипажа российского новейшего танка Т-90М «Прорыв» бросили свою бронемашину и сломя голову побежали по лесополосе после удара украинского беспилотника.

Дрон-камикадзе на танк направил украинский оператор БПЛА 47-й ОМБр «Магура».

Отметим, что танк Т-90М «Прорыв» по разным оценкам стоит от 2,3 до 4,5 миллионов долларов. Бронемашина была выведена из строя дроном, стоимость которого примерно 500 долларов.

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