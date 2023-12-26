Один из банков ввел ограничения на снятие наличных по карточкам иностранных банков 26.12.2023, 12:37

О какой сумме идет речь?

«Паритетбанк» с 18 декабря ввел ограничения по снятию наличных в банкоматах. Это касается «пластика» иностранных банков. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Лимит ввели на снятие наличных в банкоматах «Паритетбанка» с использованием платежных карточек, которые были выпущены банками-нерезидентами. С 18 декабря этот «потолок» составляет 200 базовых величин в течение одной календарной недели. На сегодня это 7400 рублей.

Также «Паритетбанк» с 15 декабря изменил размер комиссии за выдача наличных, который поступили безналично на счет резидента Беларуси. Если речь о белорусских рублях, то теперь сбор составляет 0,95% от суммы, а если о валюте (долларах, евро, российских рублях), то 0,4% от суммы. Ранее комиссия была 3% и 1% соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».