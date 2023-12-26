Один из банков ввел ограничения на снятие наличных по карточкам иностранных банков
- 26.12.2023, 12:37
О какой сумме идет речь?
«Паритетбанк» с 18 декабря ввел ограничения по снятию наличных в банкоматах. Это касается «пластика» иностранных банков. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
Лимит ввели на снятие наличных в банкоматах «Паритетбанка» с использованием платежных карточек, которые были выпущены банками-нерезидентами. С 18 декабря этот «потолок» составляет 200 базовых величин в течение одной календарной недели. На сегодня это 7400 рублей.
Также «Паритетбанк» с 15 декабря изменил размер комиссии за выдача наличных, который поступили безналично на счет резидента Беларуси. Если речь о белорусских рублях, то теперь сбор составляет 0,95% от суммы, а если о валюте (долларах, евро, российских рублях), то 0,4% от суммы. Ранее комиссия была 3% и 1% соответственно.