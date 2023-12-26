Аналитик раскрыл, что значит для россиян потеря «Новочеркасска» 26.12.2023, 12:43

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источник: крымский ветер

Сейчас у РФ нет полноценной замены для этого большого десантного корабля.

Большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» относится к проекту 775 и строился во времена СССР на верфи в Гданьске.

Как рассказал украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сам же БДК-46 «Новочеркасск» относился к одним из наиболее новых, будучи принятым в состав флота в 1987 году.

«На сегодняшний день у РФ нет полноценной замены БДК проекта 775. РФ максимально эксплуатирует данные корабли, каждая потеря которых для нее невосполнима и не менее болезненная, чем потеря боевого корабля типа корвет или даже фрегат», - объяснил Коваленко.

Как напомнил аналитик, БДК «Новочеркасск» получил предупреждение от Вселенной еще 24 марта 2022 в порту временно оккупированного Бердянска, когда попал под удар. «Тогда был уничтожен БДК «Саратов», а вот «Новочеркасск», с повреждениями, но удалось сбежать», - отметил Коваленко.

«После ремонта корабль был занят в логистике оккупантов, перевозя технику, боеприпасы, а так же дроны-камикадзе Shshed-136. С учетом детонации, которую можно было наблюдать в порту Феодосии этой ночью, стоял он там явно не порожняком», - поделился мнением аналитик.

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