Нераспроданные китайские грузовики заполнили склады России 5 26.12.2023, 13:05

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Скопилось почти 17,5 тысяч единиц.

Китайские грузовики, пришедшие на смену европейским после начала войны в Украине, забили склады российских дилеров и дистрибуторов, которым придется распродавать текущие запасы до весны 2024 года.

Всего в России скопилось более 11 тыс. нераспроданных седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов китайского производства, приводит «Коммерсант» оценку «ВТБ Лизинг».

В частности, в конце ноября на складах находилось 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов самой продаваемой в России китайской марки Shacman. При этом в месяц в стране продается не более 900 тягачей и около 1,2 тыс. самосвалов. В то же время лидером рынка остается КамАЗ, отмечает «Автостат».

Реализации китайской техники на складах мешает высокая лизинговая ставка, которая выросла вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, отмечает директор департамента коммерческого транспорта ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов.

Транспортные компании уже заявили, что китайские производители готовы предоставлять скидки на тягачи «для стимулирования продаж».

Согласно данным «Автостата», всего по итогам января — ноября в России было продано почти 131,2 тыс. грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны. В 2024 году рынок может просесть до 110 тыс. штук, прогнозируют в КамАЗе. «Если не считать текущий год, то это тоже будет лучший показатель с 2012 года», — отметили в компании.

Ранее о затоваренности складов китайскими легковыми машинами сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, около 175 тыс. «китайцев» к началу ноября были не распроданы в России и хранились у дилеров и производителей.

При этом китайские компании собираются продать в России 1,2 млн легковых автомобилей в 2024 году, следует из данных «Автомаркетолога». Только Chery намерена реализовать на рынке 200 тыс. авто за год, Changan — 180 тыс., Haval — 150 тыс., а Geely — 110 тыс.

Вместе с тем, по самому оптимистичному прогнозу «Автостата», общие продажи новых автомобилей в следующем году не превысят 1,48 млн штук, а по базовому сценарию — 1,3 млн. Эти прогнозы включают и российские марки Lada, УАЗ и «Москвич».

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