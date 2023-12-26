Белорусский боец ВСУ Александр Молчанов: Мои герои года на передовой 1 26.12.2023, 13:25

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Александр Молчанов

Есть фактор, который окажет серьезное влияние на ход войны.

Александр Молчанов — герой площади 2010 года. Во время белорусского восстания он сорвал красно-зеленый флаг со здания КГБ и установил бело-красно-белый. Позже он был приговорен лукашенковским режимом к трем годам заключения. Освобожден в сентябре 2011. В 2014 году Александр Молчанов приехал в Украину, а когда на востоке страны началась война — вступил в добровольческий батальон. В 2016 году белорус подписал контракт с ВСУ.

Сайт Charter97.org попросил Александра Молчанова подвести итоги уходящего 2023-го года:

— Главные события года мне сложно выделить. Очень много важных вещей, которые играют огромную роль для ситуации на фронте. Нельзя сказать, что обычный боец на передовой приносит меньше пользы, чем оператор, запускающий ракету глубоко в тыл противника, но и без этого оператора дела у солдат в окопах будут в разы хуже. Я все процессы рассматриваю комплексно.

Главные герои года для меня — бойцы, которые ежедневно рискуют жизнями на передовой

Прогнозировать ход боевых действий в 2024 году я не берусь, могу только сказать, что ВСУ будут активнее использовать дальнобойные ракеты и дроны, в том числе — и по территории РФ. Ощутимое влияние на ход боевых действий окажут самолеты F-16, когда они появятся в украинском небе. Также будет усиливаться украинская ПВО.

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