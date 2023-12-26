Накануне Нового года в Беларуси вышел из берегов Сож 26.12.2023, 13:32

1,414

Подтоплены десятки домов.

В Гомельской области остаются подтопленными десятки домов, а под Мстиславлем река Сож подтопила небольшой мост, сообщили в МЧС. В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится.

На утро вторника, 26 декабря, спасателям сообщили о подтоплении семи частных домов на Гомельщине. Из-за подъема уровня Сожа под водой оказалась часть дороги и 45-метровый мост у деревни Парадино Мстиславского района, пишет zerkalo.io.

На 25 декабря на Гомельщине оставались подтопленными 42 жилых дома и три участка дорог.

«Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки», — сообщили в МЧС.

По данным Белгидромета, 23−25 декабря на реках наблюдался рост уровней воды. Местами она вышла на пойму. В сутки прибывает от 1 до 24 см воды. Подтопления фиксируются в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

«В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, в результате чего на отдельных участках рек вода выйдет на пойму. На притоках Припяти реках Птичь у деревни Першая Слободка и Случь у агрогородка Ленин уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам», — рассказали в Белгидромете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».