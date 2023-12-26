Накануне Нового года в Беларуси вышел из берегов Сож
- 26.12.2023, 13:32
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Подтоплены десятки домов.
В Гомельской области остаются подтопленными десятки домов, а под Мстиславлем река Сож подтопила небольшой мост, сообщили в МЧС. В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится.
На утро вторника, 26 декабря, спасателям сообщили о подтоплении семи частных домов на Гомельщине. Из-за подъема уровня Сожа под водой оказалась часть дороги и 45-метровый мост у деревни Парадино Мстиславского района, пишет zerkalo.io.
На 25 декабря на Гомельщине оставались подтопленными 42 жилых дома и три участка дорог.
«Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки», — сообщили в МЧС.
По данным Белгидромета, 23−25 декабря на реках наблюдался рост уровней воды. Местами она вышла на пойму. В сутки прибывает от 1 до 24 см воды. Подтопления фиксируются в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.
«В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, в результате чего на отдельных участках рек вода выйдет на пойму. На притоках Припяти реках Птичь у деревни Першая Слободка и Случь у агрогородка Ленин уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам», — рассказали в Белгидромете.