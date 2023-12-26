США нашли слабое место России 1 Виталий Портников

26.12.2023, 13:46

5,550

Виталий Портников

В Кремле наконец-то по-настоящему испугались.

МИД России предупредил, что в случае конфискации российских активов для помощи Украине в восстановлении экономики Россия может пойти на отмену дипломатических отношений с США.

Об этом заявил и спикер Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не оставит в покое страны, которые конфискуют ее активы, и будет бороться за возврат своих денег всеми возможными средствами.

Такая синхронная реакция представителей администрации президента и министерства иностранных дел России свидетельствует о том, что есть вопросы, которые действительно серьезно смущают высшее российское руководство.

Стоит напомнить, что, когда США и другие страны Запада поставляли Украине оружие, помогали Украине экономически и финансово, никто из представителей российского политического руководства не говорил о возможности отказа от политических отношений с США. Даже когда российские чиновники обвиняли Запад в том, что он является стороной конфликта в российско-украинской войне.

Но как только заговорили о реальной потере российских активов на Западе, началась совсем другая тональность разговоров и прочие угрозы. Я уверен, что эти угрозы будут только усиливаться с тем, как западные страны будут приближаться к юридической процедуре конфискации российских активов.

Мы сделали открытие, которое и так было очевидным – деньги до сих пор беспокоят Путина и его окружение гораздо больше, чем количество жертв среди российских военных или удержание оккупированных украинских территорий. В конце концов надо осознать, что какими бы должностями ни кичились представители российского политического руководства и какие бы лозунги не произносили о «едином народе», главным мотивом их управления Россией и агрессии в отношении соседних стран – были, есть и остаются деньги.

Мафия, а Россией управляет именно чекистская мафия, может камуфлировать свои мотивы любыми идеологическими лозунгами. Некоторые представители этой мафии, такие как Владимир Путин или Николай Патрушев, могут сами верить в идеологическую окрашенность своих целей. Тем более после того, как у них найдется время почитать несколько книг и выучить несколько слов из работ русских шовинистических философов, которые им предлагают вдохновители агрессивного курса. Однако заинтересованность в деньгах остается главным мотивом агрессии против Украины.

Не спрашивайте меня, зачем столько денег людям, уже имеющим на своих счетах десятки миллиардов долларов, по сути, владеющих всей Россией и ее гражданами, как настоящими крепостными. Жадность не имеет границ – ни финансовых, ни географических, ни политических.

Когда заговорили о военной помощи Украине и что будут убиты несколько тысяч российских военных – это не вызвало у Путина никаких эмоций, ведь «бабы еще нарожают». Когда они услышали, что украинские войска освободили Харьковскую или Херсонскую область, это также не вызвало никаких серьезных эмоций. Но как только заговорили о деньгах – сразу началась самая настоящая истерика и угрозы расторжения дипломатических отношений с США.

Такого не было за всю эпоху отношений между Москвой и Вашингтоном после того, как США признали советское правительство.

Деньги являются пунктиком, руководящим всеми намерениями и желаниями российского руководителя Путина и его мафии. Если говорить с россиянами о том, что они могут потерять деньги, возможно, в какой-то момент Путину будет легче прекратить свою войну против Украины и не мечтать о войнах против бывших советских республик, а сохранить активы, которые сегодня хранятся на Западе. Путина нужно поставить перед простым и понятным выбором – либо война, либо деньжата.

Виталий Портников, Youtube

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».