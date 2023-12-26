Налоговики отслеживают белорусов в соцсетях 1 26.12.2023, 13:50

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Кто попадает в их поле зрения?

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали, что используют информацию из соцсетей, чтобы найти физлиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации.

Гродненские налоговики обратили внимание на жителя Гродно, который продавал через одну из социальных сетей беспроводные наушники «премиального бренда».

«Продавец позиционировал себя представителем официально зарегистрированной компании, предлагал участие в акциях, различные бонусы при покупке, а также отправку товара в любую точку Беларуси, — рассказывают подробности в инспекции МНС по Гродненской области. — Такая реклама привлекала внимание покупателей. За короткий период времени «бизнесмен», отправляя посылки с наушниками во все регионы Беларуси, заработал почти 100 тыс. рублей».

В налоговой выяснили, что мужчина продавал товар без госрегистрации предпринимательской деятельности и уплаты налогов в госбюджет. В итоге налоговики передали информацию в Экономический суд Гродненской области.

Решение суда — штраф в 370 рублей и конфискация 5% незаконно полученного дохода.

«Нарушителю также придется уплатить в бюджет причитающиеся суммы налогов с полученного от занятия незарегистрированной предпринимательской деятельностью дохода», — уточняют гродненские налоговики.

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