Израиль ликвидировал в Сирии высокопоставленного иранского генерала 26.12.2023, 14:00

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Он был старшим советником КСИР.

В понедельник в результате израильского авиаудара в окрестностях Дамаска был убит старший советник Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщили три источника в органах безопасности и иранские государственные СМИ.

Имевший звание бригадного генерала советник элитного формирования, известный как Сайед Рази Мусави, отвечал за координацию военного альянса между Сирией и Ираном, пишет «Голос Америки».

Армия обороны Израиля отказалась прямо комментировать операцию, заявив, что «задача израильских военных - защищать интересы безопасности Израиля».

Израиль уже много лет наносит удары по связанным с Ираном целям в Сирии, где влияние Тегерана возросло после поддержки диктатора Башара Асада в гражданской войне, разразившейся в Сирии в 2011 году.

Ранее в этом месяце Иран заявил, что в результате израильских ударов в Сирии погибли два бойца Революционной гвардии, которые служили там военными советниками.

Иран направил в Сирию сотни гвардейцев в качестве «советников», чтобы помочь обучить и организовать тысячи бойцов шиитского ополчения из Ирака, Афганистана и Пакистана для поддержки в конфликте сирийского правительства. Бойцы ливанской группировки «Хезболла» также тесно сотрудничали с иранскими военными командирами в Сирии.

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