Появилось видео момента попадания по российскому БДК «Новочеркасск» 26.12.2023, 14:06

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Над Феодосией поднялся огненный гриб.

В Сети появилось видео, предположительно, ракетного удара по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск» в оккупированной Феодосии в ночь на вторник, 26 декабря.

На кадрах видно момент попадания — сразу раздается громкий взрыв и поднимается огромный огненный «гриб». Затем начинается пожар, слышны звуки, похожие на детонацию.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на борту судна точно были боеприпасы, а возможно, и иранские дроны-камикадзе Shahed.

«Ах*енеть! Аж жарко сюда. Зря мы сюда пошли, там осколки летят. Нифига себе…» — говорят голоса на видео.

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