Появилось видео момента попадания по российскому БДК «Новочеркасск»
- 26.12.2023, 14:06
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Над Феодосией поднялся огненный гриб.
В Сети появилось видео, предположительно, ракетного удара по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск» в оккупированной Феодосии в ночь на вторник, 26 декабря.
На кадрах видно момент попадания — сразу раздается громкий взрыв и поднимается огромный огненный «гриб». Затем начинается пожар, слышны звуки, похожие на детонацию.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на борту судна точно были боеприпасы, а возможно, и иранские дроны-камикадзе Shahed.
«Ах*енеть! Аж жарко сюда. Зря мы сюда пошли, там осколки летят. Нифига себе…» — говорят голоса на видео.