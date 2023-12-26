закрыть
26 декабря 2023, вторник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео момента попадания по российскому БДК «Новочеркасск»

  • 26.12.2023, 14:06
  • 2,752
Появилось видео момента попадания по российскому БДК «Новочеркасск»

Над Феодосией поднялся огненный гриб.

В Сети появилось видео, предположительно, ракетного удара по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск» в оккупированной Феодосии в ночь на вторник, 26 декабря.

На кадрах видно момент попадания — сразу раздается громкий взрыв и поднимается огромный огненный «гриб». Затем начинается пожар, слышны звуки, похожие на детонацию.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на борту судна точно были боеприпасы, а возможно, и иранские дроны-камикадзе Shahed.

«Ах*енеть! Аж жарко сюда. Зря мы сюда пошли, там осколки летят. Нифига себе…» — говорят голоса на видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина