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В Беларуси стали чаще болеть пневмониями

  • 26.12.2023, 14:10
В Беларуси стали чаще болеть пневмониями

Об этом рассказали в Минздраве.

В Беларуси регистрируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, характерный для осенне-зимнего периода, но пиковый уровень на сегодняшний день еще не достигнут. Как пишет zerkalo.io, oб этом сообщил заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

«Преобладают дети до 18 лет, на долю которых приходится более 58% всех заболевших. В структуре заболевших пневмонией преобладает взрослое население, то есть лица старше 18 лет. На их долю приходится более 75% всех заболевших. При лабораторном обследовании данных пациентов в 53% случаев были выявлены вирусы, в том числе и тот, который вызывает заболеваемость COVID-19», — рассказал Игнатов.

Другая ситуация с гриппом — в Беларуси регистрируются единичные случаи заболевания, при этом в стране циркулируют уже все три вируса гриппа, которые включены в состав гриппозных вакцин текущего года: A (H1N1), A (H3N2) и В.

«Также регистрируются смешанные формы разных штаммов гриппа и других респираторных патогенов, таких как аденовирус, риновирус, риносинцитиальный вирус», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что все случаи лабораторно подтвержденного гриппа были зарегистрированы у непривитых лиц.

Подъем заболеваемости гриппом ожидается в январе-феврале.

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