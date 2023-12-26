ВСУ: В Феодосии мог быть поврежден еще один российский корабль 1 26.12.2023, 14:21

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Наталья Гуменюк

В портовой инфраструктуре все находится близко.

Во временно оккупированной Феодосии ночью 26 декабря кроме «Новочеркасска», вероятно, мог быть поврежден еще один российский корабль.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк

«Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем пораженным целям. По всей вероятности, был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко», - сказала Гуменюк.

Она отметила, что в отличие от врага Силы обороны предоставляют исчерпывающую и достоверную информацию, которую всегда проверяют.

По словам Гуменюк, «несмотря на то, что могли учесть расстояние, необходимое в целях безопасности между боевыми единицами, взрыв такой мощности мог повредить и другие объекты».

В то же время она подчеркнула, что следует дождаться подтверждения от украинской разведки.

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