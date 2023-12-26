Вячеслав Сивчик: Мужество политзаключенных стало надеждой для всего белорусского народа 26.12.2023, 14:25

Вячеслав Сивчик

Банда не сломила волю белорусов.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик вместе с сайтом Charter97.org подвел итоги уходящего года. Оппозиционный политик считает, что у белорусов остается уверенность в переменах:

— Все-таки главное то, что белорусский народ в этой очень тяжелой ситуации продолжает оказывать сопротивление лукашенковско-путинской банде, которая незаконно захватила страну. Мы все знаем, какие страшные события произошли в этом году, режим начал в открытую убивать людей.

Естественно, 2023-й стал годом, когда нелюди убили великого белоруса Алеся Пушкина и других героев, которые боролись за права нашего народа. К сожалению, спецслужбы пока хорошо работают и пробуют минимизировать количество жертв белорусского народа. Но несмотря на то, что силы пока неравные, все-таки самое главное — что белорусы не сломались. Главным показателем этого является то, что Кремль до сих пор не кинул лукашенковскую армию на войну.

— Кого вы бы назвали главными героями этого года?

— В первую очередь это Алесь Пушкин, светлая ему память. Все-таки 2023-й год — это год Алеся Пушкина. Когда эти нелюди убили его, они пытались убить целую эпоху белорусского возрождения.

— На что надеяться белорусам в 2024-м году?

— На собственные силы, тут помогает мужество белорусских политзаключенных, лидеров белорусской оппозиции, которые десятки лет борются с этой бандой. Они абсолютно в нечеловеческих условиях делают сегодня для Беларуси больше, чем многие люди на свободе. В первую очередь здесь стоит назвать имена Николая Статкевича, Павла Северинца, Полины Шарендо-Панасюк и сотни многих других. К большому сожалению, сегодня в лукашенковских тюрьмах тысячи узников, но только часть из них признана политзаключенными.

Несмотря на весь этот террор и репрессии, именно мужество тех политзаключенных, которые не сдались лукашенковскому режиму, является надеждой для всего белорусского народа. Я абсолютно искренне уверен, что все белорусы должны делать все возможное для остановки террора и репрессий. Если говорить про диаспоры, то в первую очередь обязанностью каждого белоруса, который находится не под властью лукашенковской банды, является проведение акций в поддержку политзаключенных и помощь их семьям. Это обязанность.

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