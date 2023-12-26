Топ-3 вкусных десерта к новогоднему столу 26.12.2023, 14:55

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До праздника осталось пять дней.

Скоро белорусы будут встречать Новый год. На праздник принято собираться вместе с семьей и друзьями. Традиционно на Новый год готовят всевозможные салаты и закуски. Но на праздничный стол можно приготовить вкусные десерты, пишет zn.ua.

Десерт из клюквы со сливками

Ингредиенты:

500 г клюквы

200 мл сливок для взбивания

2 ст. л сахарной пудры

3 ст. л сахара

2 ст. л клюквенной наливки

Приготовление:

- Всыпать сахар в сковороду, добавить 1 ст. л воды. На слабом огне расплавить сахар до жидкого состояния.

- К полученной массе добавить клюкву и наливку. Увеличить огонь и прогреть, встряхивая сковороду, пока часть ягод не полопается. Готовую смесь охладить.

- Сливки взбить с сахарной пудрой.

- Разложить порционно по стаканам (или креманкам) клюкву. Сверху украсить сливками.

Десерт поставить в холодильник на час.

Десерт без выпечки «Тирамису»

Ингредиенты:

300 г – печенье савоярди

300 г – маскарпоне

350 г – сливки

4 ст. ложки – пудра сахарная

150 мл – кофе

1 ст. ложка – коньяк (или ром)

Приготовление:

- Сыр маскарпоне растереть с пудрой.

- Взбить сливки, медленно вводить в сырную массу.

- Кофе смешать с коньяком (ромом). Вымочить печенье в полученной жидкости.

- Вымоченное печенье разложить в формы, залить слоем крема, снова слой печенья, затем еще один слой крема.

Сверху десерт можно украсить тертым шоколадом или какао.

Десерт поставить в холодильник на три часа.

Имбирное печенье

Ингредиенты:

200 г муки

100 г сахара

0,5 ч. л соды

1 ч. л молотого имбиря

1 ч. л молотой корицы

1 яйцо

100 г сливочного масла

30 мл молока

Приготовление:

- Теплое сливочное масло взбить с сахаром. Добавить молоко, яичный желток, тщательно перемешать.

- Порциями ввести муку. Добавить соду, имбирь и корицу. Замесить тесто и убрать в холод на 20 минут.

Стол присыпать мукой и раскатать тесто в тонкий пласт. Формочками вырезать печенье.

Выложить на лист и выпекать 8-10 мин в духовке при 180 °С.

Готовое печенье по желанию украсить глазурью.

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