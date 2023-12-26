Топ-3 вкусных десерта к новогоднему столу
- 26.12.2023, 14:55
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До праздника осталось пять дней.
Скоро белорусы будут встречать Новый год. На праздник принято собираться вместе с семьей и друзьями. Традиционно на Новый год готовят всевозможные салаты и закуски. Но на праздничный стол можно приготовить вкусные десерты, пишет zn.ua.
Десерт из клюквы со сливками
Ингредиенты:
500 г клюквы
200 мл сливок для взбивания
2 ст. л сахарной пудры
3 ст. л сахара
2 ст. л клюквенной наливки
Приготовление:
- Всыпать сахар в сковороду, добавить 1 ст. л воды. На слабом огне расплавить сахар до жидкого состояния.
- К полученной массе добавить клюкву и наливку. Увеличить огонь и прогреть, встряхивая сковороду, пока часть ягод не полопается. Готовую смесь охладить.
- Сливки взбить с сахарной пудрой.
- Разложить порционно по стаканам (или креманкам) клюкву. Сверху украсить сливками.
Десерт поставить в холодильник на час.
Десерт без выпечки «Тирамису»
Ингредиенты:
300 г – печенье савоярди
300 г – маскарпоне
350 г – сливки
4 ст. ложки – пудра сахарная
150 мл – кофе
1 ст. ложка – коньяк (или ром)
Приготовление:
- Сыр маскарпоне растереть с пудрой.
- Взбить сливки, медленно вводить в сырную массу.
- Кофе смешать с коньяком (ромом). Вымочить печенье в полученной жидкости.
- Вымоченное печенье разложить в формы, залить слоем крема, снова слой печенья, затем еще один слой крема.
Сверху десерт можно украсить тертым шоколадом или какао.
Десерт поставить в холодильник на три часа.
Имбирное печенье
Ингредиенты:
200 г муки
100 г сахара
0,5 ч. л соды
1 ч. л молотого имбиря
1 ч. л молотой корицы
1 яйцо
100 г сливочного масла
30 мл молока
Приготовление:
- Теплое сливочное масло взбить с сахаром. Добавить молоко, яичный желток, тщательно перемешать.
- Порциями ввести муку. Добавить соду, имбирь и корицу. Замесить тесто и убрать в холод на 20 минут.
Стол присыпать мукой и раскатать тесто в тонкий пласт. Формочками вырезать печенье.
Выложить на лист и выпекать 8-10 мин в духовке при 180 °С.
Готовое печенье по желанию украсить глазурью.