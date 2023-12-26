Глава Минобороны Израиля намекнул, что ЦАХАЛ атаковал объекты в Иране 26.12.2023, 15:08

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Йоав Галант

Йоав Галант заявил, что страну ждет долгая борьба.

26 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант принял участие в специальной дискуссии комиссии кнессета по иностранным делам и обороне, которая состоялась в его канцелярии в комплексе правительственных зданий, пишет сайт «Детали».

Министр рассказал депутатам кнессета о деятельности сил ЦАХАЛа в различных секторах и подчеркнул, что Израилю предстоит долгая борьба: «Мы ведем войну на нескольких аренах, мы подвергаемся атакам с семи разных секторов: из Газы, Ливана, Сирии, Иудеи и Самарии, Ирака, Йемена и Ирана».

Он добавил: «Мы уже отреагировали и действовали в шести из этих секторов, и я четко разъясняю: любой, кто действует против нас, является потенциальной мишенью, ни у кого нет неприкосновенности».

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